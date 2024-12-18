Deyrizor Askeri Havaalanı çevresine hava saldırısı yapıldı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde bulunan Askeri Havaalanı çevresine hava saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen uçaklar, Deyrizor Askeri Havaalanı çevresine saldırı gerçekleştirdi.

Hava saldırısının yapıldığı alanda askeri radarların yer aldığı ifade ediliyor.

Deyrizor'un il merkezi ile Fırat'ın batısında yer alan topraklar, cihatçı gruplara destek veren aşiret güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

ESAD DÖNEMİNİN SONA ERMESİ

Suriye'de 27 Kasım'da HTŞ öncüşlüğündeki cihatçı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Cihatçı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illeri ele geçirmişti.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan cihatçılar, Şam ve diğer birçok bölgeyi kontrol etmeye başlamıştı. Böyle Beşar Esad dönemi 8 Aralık'ta sona ermişti.

Yaşananların ardından Esad'ın bir uçakla Şam'dan kaçtığı belirtilmişti.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini ve Minbiç'i ele geçirmişti.