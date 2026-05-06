Dezenflasyon da çöktü

Metin YETİM

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Nisan ayı enflasyon oranı hükümetin beklentisini solladı.

Açıklanan istatistiğe göre yıllık enflasyon yüzde 32,37’ye yükseldi. En düşük emekli aylığı Nisan ayında 2 bin 928 TL’sini kaybederken asgari ücret enflasyon karşısında 4 bin 110 TL eridi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son 6 ayın enflasyon rekorunu jeolpolitik gerilime bağlayarak “Birçok alanda kayda değer sonuçlar elde ettiğimiz programımıza duyulan güven sayesinde, enflasyonu kalıcı olarak düşürerek fiyat istikrarı hedefimize de ulaşacağız” dedi.

Enflasyon karşısında ücretleri eriyen emekçilerin gözü hükümetten gelecek ara zam açıklamasındayken AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Şu anda gündemimizde herhangi bir çalışma yok" dedi.

Maaşların enflasyon karşısında erimesi emek örgütlerinin de gündeminde. Konuya dair BirGün’e konuşan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, hükümetin ekonomi politikasının çöktüğüne vurgu yaparak "Emekçi sınıflar tarafından bir an önce iktidardan indirilmesi gerekir" dedi.

KESK Örgütlenme ve Basın Danışmanı Sema Pınar ise Temmuz ayı için ek zammın hayati olduğunu söyledi.

EMEKÇİ SINIFI, İKTİDARI ARTIK İNDİRMELİ

DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, ‘‘Yaklaşık 4 yıldır "Gelirde Adalet, Vergide Adalet, Ülkede Adalet" kampanyasını yürütüyoruz.

Bu kampanya bağlamında enflasyon devam ettiği sürece iki ayda bir başta asgari ücret olmak üzere bütün ücretlerin yeniden belirlenmesi gerektiği yönünde görüşümüzü açıkladık ve eylem yaptık, basın açıklaması yaptık, hükümete müracaat ettik.

DİSK’in bu konudaki tutumu açık ve net. Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği asgari ücretin, emekli maaşlarının ve tüm maaşların reel anlamda değer kaybettiği bir ortamda en az iki ayda bir asgari ücret tespit komisyonunun sağlıklı bir yapıyla bir araya gelip bütün ücretlerin yükseltilmesi gerekir.

Hükümetin, yani Cumhur İttifakı’nın iktidarının ‘dezenflasyon’ dediği bu politika net bir biçimde çökmüştür ve buna paralel olarak da hükümetin, emekçi sınıflar tarafından bir an önce iktidardan indirilmesi gerekir’’ dedi.

KESK Örgütlenme ve Basın Danışmanı Sema Pınar temmuz ayı için ek zam talebinin kamu çalışanları açısından hayati olduğunun altını çizerek, açıklanan enflasyon verilerinin her ay yükselmesiyle ek zam taleplerinin de yükseleceğini söyledi.

Pınar, ‘‘Haziran’ın ilk haftasından Temmuz ‘un ilk haftasına kadar yüzde 30 talebiyle alanlarda, sokaklarda bir eylem hattımız, mücadele hattımız olacak.

Ek zam talebimizi dile getireceğiz. En geniş çevreler, başta emekliler, kadınlar, okuyan ama barınamayan gençler ve kamuda çalışanlar olmak üzere birleşik bir eylem hattı oluşturacağız. Bir eylem programını açıklayacağız. Taleplerimiz 3 bin 600 başta olmak üzere, seyyanen ödeneğin taban aylığa yansıtılmasını da içerecek. Bu alanda söz sahibi olan tüm emek örgütlerine, konfederasyonlara, sendikalara bir çağrıda bulunarak bu programın ortaklaştırılmasını istiyoruz.

Haziran ayında bir toplu sözleşme masası kurmak, kira, kreş ve yol desteği talepleri başta olmak üzere, tüm örgütlerle beraber bir araya gelerek süreci yürütmeye çalışacağız. İlave seyyanen ödenek, yüzde 30 artış talebimiz var.

‘Geçinemiyoruz’ diyen emekli örgütleriyle birlikte yürüteceğimiz bir süreç olacak. Her dönemden çok daha fazla bir arada olmaya, omuzdaşlık yapmaya, süreci birlikte göğüslemeye ihtiyacımız var. KESK olarak birleşik muhalefeti birlikte örmek adına bir çabamız, bir gayretimiz var. Bu sürecin öncülüğünü KESK yapmaya hazırdır’’ dedi.

YAŞADIĞIMIZ ENFLASYONUN ORANINI BİZ BİLİYORUZ

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emeklilerin hükümetin enflasyon hedefini tutturamayacağını önceden tahmin ettiklerini dile getirerek ‘‘Son dört ayda açıklanan enflasyonların toplamı zaten 18,64, yani 19’a yaklaştı.

Dolayısıyla zaten emeklilerin aylıkları son derece düşmeye başladı, alım gücü bakımından düştü. Enflasyon hedefini yüzde 16’lardan yüzde 21’lere revize ettiler, bu da tutmayacak. Dolayısıyla emekliler olarak biz ki işsizlerden sonra en yoksul kesim emeklilerdir alım gücü bakımından çok büyük kayıplara uğradık.

Bu nedenle bizim talebimiz şu olacaktır, acilen her emeklinin aylığına her ay olmak üzere 20 bin liralık bir seyyanen zam beklentimiz var. Yani o bir nefes aldırabilir. Şimdi zaten daha mayıs ve haziran ayları da var; bunların da enflasyonu işin içine bindiği zaman yüzde 25’leri bulma ihtimali yüksek. Bayram ikramiyelerinin bir asgari ücret düzeyinde ödenmesini istiyoruz.

Tüm Emeklilerin Sendikası olarak tezimiz; en düşük emekli maaşının, en düşük memur maaşına eşitlenerek bir kademelendirme yapılmasıdır. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarını gerçekçi bulmuyoruz.

Çünkü biz yaşadığımız enflasyonu biliyoruz. Hükümetin dezenflasyon politikası çökmüştür. Zaten ilk üç ayda çöktüğü belli oldu. Bakın hiçbir ülkede yoktur ki enflasyon oranlarını üç ayda bir revize etsinler. Benim tahminim en az yüzde 40 veya üzerinde bir enflasyonla karşılaşacağız yıllık olarak.

Tüm Emekliler Sendikası olarak ‘Birleşelim ve Değiştirelim’ diyoruz. Başka türlü emek sınıfının, emeklilerin ve emekçilerin kendilerini koruma şansı kalmamıştır. Çünkü ne hukuk var, ne adalet var, ne bir şey var’’ diye konuştu.