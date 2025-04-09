Dezenformasyon Merkezi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Fiyatları tayin eden Allah’tır" fetvasının Diyanet’in 2017’de verdiği bir yanıtta kullanıldığını ve "2022 yılında gündemle ilişkilendirilerek kasıtlı şekilde çarpıtıldığını" açıklasa da fetvanın 2022’de de yayımladığı ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu, “Ticarette kâr haddi var mı” sorusuna "Fiyatları tayin eden Allah’tır" yanıtını verdi. Yanıt, 2022 yılında Türkiye gündemine oturarak büyük eleştiri aldı. Kamuoyu, yanıtı, “Diyanet, iktidarın yarattığı ekonomik krizi perdelemeye çalışıyor” şeklinde yorumladı.

MANİPÜLASYONMUŞ

Tartışmaların üzerinden üç yıl geçerken İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tartışmalı yanıt ile ilgili bilgi notu paylaştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin notunda, “Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2017 yılında hazırlanmış bir kurul fetvasında geçen hadis-i şerifin, bağlamından koparılarak manipülasyon amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir” denildi.

PAYLAŞIM 2022’DE

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yalanlama çabası, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sosyal medya paylaşımıyla boşa düştü. Merkez, fetvanın 2022 yılında, “Manipülasyon amaçlı” yeniden gündeme getirildiğini savunsa da Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 20 Temmuz 2022 tarihinde Twitter’dan paylaşım yaparak fetvayı yeniden gündeme getirdiği belirlendi.