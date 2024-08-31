Dezenformasyon ne demek? Dezenformasyon kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan dezenformasyon kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre dezenformasyon kelimesinin tek anlamı bulunuyor. TDK, dezenformasyon kelimesinin kökenini Fransızca olarak belirtiliyor. Peki dezenformasyon ne demek? Dezenformasyon kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

DEZENFORMASYON NE DEMEK?

Günümüzde tek anlamda kullanılan dezenformasyon sözcüğü yanlış veya doğruluğu bulunmayan doğrulanmamış ve kasıtlı olarak yayılan bilgi, bilgi çarpıtma anlamına gelmektedir. Bilgi çarpıtma anlamına gelen dezenformasyon, sosyal medya ve dijital medya mecralarında sıklıkla kullanılıyor.

DEZENFORMASYON KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Dezenformasyon kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni Fransızca olan dezenformasyon kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Bilgi çarpıtma

Dezenformasyon kelimesi Türkçe mi?

Dezenformasyon kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kökeni Fransızca olan bir kelimedir.