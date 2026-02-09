Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Epstein' açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan “İletişim Başkanlığı’ndan Epstein’le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildi” iddiasını reddetti.

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’le ilgili açıklanan dosyalar gündemdeki yerlerini koruyor. Epstein arşivlerinde yer alan yeni belgeler, Türkiye’de de yankı buldu. DMM, Epstein belgelerine ilişkin erişim engeli iddiaları hakkında açıklama yayımladı.

DMM'den yapılan açıklamada, ‘erişim tedbirinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik içerikler yayan hesaplara uygulandığı’ öne sürüldü.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; 'İletişim Başkanlığı’ndan Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir. Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alınmıştır. İddiaya konu haber başlığı ile verilen içerik arasında açık bir çelişki bulunmakta; haber metni doğruyu ortaya koymasına rağmen kullanılan başlık kasıtlı bir çarpıtma içermektedir. Kamuoyunun, bağlamından koparılarak servis edilen bu tür yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

JEFFREY EPSTEIN SKANDALI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, iş insanı Bill Gates, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.