Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, İklim Kanun teklifi ile ilgili iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İklim Kanun teklifi ile ilgili iddialara yalanlama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda geçtiğimiz hafta ele alınan ve 20 maddeden ilk dördü kabul edilen İklim Kanun teklifi ile ilgili çeşitli iddiaların ortaya atıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu kanun teklifi ile ilgili; ⁠"Karbon ayak iziyle insanların özgürlüklerinin kısıtlanacağı" yönündeki iddialar doğru değildir. Karbon ayak izi ile insanların özgürlüklerinin kısıtlanması söz konusu değildir. Karbon ayak izinin azaltılması sadece üretim yapan organizasyonlar için öngörülmüştür. Bireylerle, mülkiyet, seyahat gibi anayasal haklarıyla en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır.

"KARBON VERGİSİ VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKACAK" İDDİASI

Kanunda karbon vergisine yönelik hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Karbon vergisi uygulaması söz konusu değildir. Kanunda Emisyon Ticaret Sistemi uygulaması kapsamı sadece enerji yoğun üretim tesisleridir. Bireylerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

"TARIM YASAKLANACAK" İDDİASI

Kanun metninde, iddia edildiği gibi veya bu anlama gelebilecek herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Kanun, iddiaların aksine afet ve kuraklık risklerine karşı; ülkemiz topraklarını, tarımını, hayvancılığını ve doğal kaynaklarını korumayı, su ve gıda arz güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

"HERHANGİ BİR UYGULAMA OLMAYACAKTIR"

Paris Anlaşması 2021 yılında TBMM’de uygun bulma kanunu ile iç hukukumuza aktarılmıştır. Hatta Ülkemiz Paris Anlaşmasını kendi özel koşullarını ve kalkınma hedeflerini önceleyerek ve dikkate alarak imzalamıştır. Paris Anlaşması 2021 yılından beri Kanun hükmünde bir düzenlemedir. 2021 yılından bugüne kadar kısıtlayıcı herhangi bir uygulama olmamıştır, olmayacaktır."