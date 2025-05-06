DFC’den Antalya’da yarışma: “Her çocuk bir süper kahraman”

Design for Change (DFC), National Challenge ülke genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir meydan okuma organizasyonuna imza atıyor.

Amacı, çocukların yakın çevrelerinde sorun olarak gördükleri bir durumu değiştirmek için izledikleri adımları ve buldukları çözümü ulusal ve uluslararası düzeyde görünür kılmak olarak özetleniyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan yarışma 9-10-11 Mayıs tarihlerinde Antalya Kemer’de gerçekleşecek.

Yarışmaya, 9-16 yaş grubu öğrenciler, en az 2 en fazla 5 kişi olacak şekilde takımlar halinde katılım sağlayacak. Her takım 3 dakikalık çözüm videosu ile jüri üyelerini ikna ederek rakiplerinin önüne çıkmak için yarışacak.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR TOKYO'DAKİ YARIŞMAYA KATILACAK

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda her kategoriden ilk 3 dereceyi alan takımların yanı sıra çeşitli başlıklarda jüri özel ödülleri ile takımlar ödüllendirilecek.

Dereceye giren takımlar bu yıl Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan “Be The Change Summit’e” katılmaya hak kazanacaklar.

Antalya’da düzenlenecek organizasyonda öğrencilerin keyifli ve eğlence dolu vakit geçirebilecekleri oyun ve deneyim alanları, atölye çalışmaları, parti ve sahne performansları gerçekleşecek. Organizasyonun açılış seremonisinde Prof. Dr. Soner Yıldırım, Yıldıray Karaarslan, Esat Uğurlu, Masis Aram Gözbek; kapanış seremonisinde ise Ahmet Şerif İzgören, Müjdat Ataman ve Emrah Kozan gibi eğitim ve sanat dünyasının önemli isimleri, ilham veren konuşmaları ve girişimcilik hikayeleri ile programa katkı verecekler.