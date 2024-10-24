DFG Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu beraat etti

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, 300'ü aşkın süre cezaevinde tutulan ve 3. duruşmada tahliye edilen Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu hakkında beraat kararı verildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, DFG Eş başkanı Selman Çiçek, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW),DİSK Basın-İş Başkanı Turgut Dedeoğlu, DİSK Basın-İş Diyarbakır Bölge Temsilcisi Hakkı Boltan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Ferat Bozarslan, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Norveç PEN'in yanı sıra çok sayıda gazeteci de izledi.

Mahkeme heyeti, Dicle Müftüoğlu'nun gazetecilik faaliyetleri nedeniyle “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt kurmak ve yönetmek” iddialarıyla yargılandığı beraat kararı verdi.

DİSK Basın İş'in sosyal medya hesabından Müftüoğlu'na ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "DFG Eş Başkanı, üyemiz Dicle Müftüoğlu yargılandığı davanın karar duruşmasında beraat etti. Müftüoğlu, 300 günü aşkın süre tutuklu kalmıştı" denildi.

DFG Eş Başkanı, üyemiz Dicle Müftüoğlu yargılandığı davanın karar duruşmasında beraat etti.



Müftüoğlu, 300 günü aşkın süre tutuklu kalmıştı. #GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/jvqClaW8dv — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) October 24, 2024

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Ankara merkezli başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır dahil 21 ilde evlere baskın düzenlenmişti.

Baskınlarda, aralarından Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz ve DFG Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu’nun bulunduğu birçok kişi gözaltına alınmıştı.