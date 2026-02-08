DGD: "İTÜ öğrencisi üyemiz kaldığı yurttan kaçırıldı"

Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi bir üyeleriyle iletişimin kesildiğini ve öğrencinin plakasız siyah bir araçla kaçırıldığını belirtti.

DGD’nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün polisler tarafından telefonla aranarak tehdit edildikten sonra bu sabah yine polisler tarafından sivil bir araca bindirilerek tehdit edilen arkadaşımız dayatmaları kabul etmediğini bildirmesinin ardından yaklaşık 15 dakika önce plakasız siyah bir araçla kaçırılmıştır" denildi.

"Bu haydutluğa son verin" denilen açıklamada, "Polisin derneğimize yönelik keyfi ve hukuksuz uygulamaları son bulacak. Yürüttüğümüz faaliyetin halkın gözündeki meşru zemini zedelemeye çalışanlar başaramayacaklar" ifadeleri kullanıldı.

DGD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: