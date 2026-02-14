DGD-SEN duyurdu: Migros depo işçileri kazandı

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) Başkanı Neslihan Acar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Birliğiyle direnen Migros depo işçileri kazandı. Biz kazandık" dedi. Acar'ın ardından DGD-SEN sosyal medya hesabından da açıklama geldi. Açıklamada "Birlikte direndik, birlikte kazandık, birlikte kutlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

DGD-SEN tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

Birlikte direndik, birlikte kazandık, birlikte kutlayacağız. Kazanan tüm işçileri, emekçi halkımızı, gençleri, kadınları 16 Şubat Pazartesi Saat 13:00'da Esenyurt Akçaburgaz depo önüne zafer halayına davet ediyoruz. #migrosdepoişçilerikazandı