DGD-SEN: Migros'tan işçilere işten çıkarıldıklarına dair mesaj geliyor

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), bir süredir devam eden Migros depo işçileri grevine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda Migros'un işçilere işten çıkarıldıklarına dair mesaj attığını söyleyen sendika, tüm Migros depo işçilerini çalıştıkları deponun önüne çağırdı.

DGD-SEN tarafından yapılan paylaşım şöyle:

"Tüm Migros depo işçileri çalıştığı deponun önüne gelmelidir! Dün kadroluydunuz diyenler bugün bizi kapının önüne koyamaz. Depo işçileri Migros’dan büyüktür. Bunu sen de öğreneceksin, görüşeceğiz @migros_turkiye"

Ayrıca sendika paylaştığı görsel üzerinden de çağrılarına dair ayrıca bir açıklamada bulundu:

"Migros’dan işçilere çıkış yapıldığına dair mesajlar geliyor. Tüm Migros depo işçilerini depo önlerine çağırıyoruz. Biz bu oyunlara alışkınız, yüzlerce kez gördük, yüzlerce kez bu oyunu bozduk!

Direniş devam ediyor!"