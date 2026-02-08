DGD: "Yurttan kaçırılan İTÜ öğrencisi arkadaşımıza ulaştık"

Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi bir üyeleriyle iletişimin kesildiğini ve öğrencinin plakasız siyah bir araçla kaçırıldığını belirtti.

DGD’nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün polisler tarafından telefonla aranarak tehdit edildikten sonra bu sabah yine polisler tarafından sivil bir araca bindirilerek tehdit edilen arkadaşımız dayatmaları kabul etmediğini bildirmesinin ardından yaklaşık 15 dakika önce plakasız siyah bir araçla kaçırılmıştır" denildi.

"Bu haydutluğa son verin" denilen açıklamada, "Polisin derneğimize yönelik keyfi ve hukuksuz uygulamaları son bulacak. Yürüttüğümüz faaliyetin halkın gözündeki meşru zemini zedelemeye çalışanlar başaramayacaklar" ifadeleri kullanıldı.

DGD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

🚨 İTÜ öğrencisi bir arkadaşımız kaldığı yurttan plakasız siyah bir araçla kaçırıldı, iletişimimiz kesildi: Arkadaşımızın başına gelecek her şeyden İstanbul Emniyeti sorumludur!#AcilÇağrı | Çağrımızı yaygınlaştırmak üzere tüm devrimci kamuoyunu desteğe davet ediyoruz.



"ARKADAŞIMIZA İSTİNYE'DE ULAŞTIK"

DGD konuyla ilgili akşam saatlerinde bir açıklama yaptı ve "Bugün öğlen saatlerinde kaldığı yurttan zorla alıkonarak plakasız bir araca bindirilen arkadaşımıza İstinye'de ulaştık" dedi.

Dernek yaşanan olaya ilişkin kısa süre içinde ayrıntılı bir açıklama yapacaklarını bildirdi.