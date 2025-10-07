DGS ek yerleştirme tercihleri başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan 2025-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 13 Ekim'e kadar devam edecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.