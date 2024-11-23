DGS ne zaman? 2025 DGS başvuru ve sınav tarihleri

DGS başvuru, sınav tarihleri | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte yılda bir kere yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday DGS ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2025 DGS başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, DGS ne zaman? İşte 2025 DGS başvuru ve sınav tarihleri!

2025 DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

ÖSYM 2025 DGS başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Buna göre DGS başvuru tarihi 21 Mayıs 2 Haziran 2025 arası sınav tarihi 20 Temmuz 2025 şeklinde.

DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 DGS için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

DGS başvuru tarihi: 21 Mayıs 2 Haziran 2025 arası

21 Mayıs 2 Haziran 2025 arası DGS sınav tarihi: 20 Temmuz 2025

20 Temmuz 2025 DGS sonuç açıklanma tarihi: 11 Eylül 2025 arası

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM'nin açıklamasına göre 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

DGS başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

DGS nedir?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı), Türkiye'de ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Meslek Yüksekokulları'ndan (ön lisans programları) mezun olan öğrencilerin, lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan bir sınavdır. DGS, ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere, eğitimlerini lisans seviyesinde devam ettirme fırsatı sunar.

Kimler DGS'ye Girebilir?

DGS sınavına aşağıdaki kategorideki kişiler girebilir:

Meslek Yüksekokulları’ndan (MYO) mezun durumunda ya da mezuniyet aşamasında olanlar

mezun durumunda ya da mezuniyet aşamasında olanlar Açıköğretim fakültelerinin ön lisans programlarından mezun durumunda ya da mezuniyet aşamasında

ön lisans programlarından mezun durumunda ya da mezuniyet aşamasında Yurtdışındaki bir üniversiteden ön lisans diploması almış ve diploması YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş olan

YÖKDİL Sınav Süresi

YÖKDİL sınavı toplamda 135 dakika yani 2 saat 15 saat sürer.

DGS'de Hangi Sorular Sorulur?

DGS'de 60 Sözel ve 60 Sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. DGS'de matematik, geometri ve Türkçe soruları adaylara sorulur.