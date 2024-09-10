DGS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı.

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı sonrasında, sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden görüntülenebilecek.

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak.



Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.