DGS sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Güncel
  • 14.08.2025 10:15
  • Giriş: 14.08.2025 10:15
  • Güncelleme: 14.08.2025 10:18
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Temmuz'da uygulanan 2025-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

