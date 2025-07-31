DGS sonuçları açıklanma tarihi | 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ardından, binlerce aday sonuç tarihini araştırmaya başladı. 2025 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı tanıyan DGS, 2025 yılında da yoğun katılımla tamamlandı. Şimdi ise sınav maratonunun ardından gözler ÖSYM’nin sonuç takvimine çevrildi. Resmî açıklamaya göre 2025 DGS sonuçları Ağustos’ta ilan edilecek.Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuçları açıklanma tarihi!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS’ye giren adaylar, sınav sonuçlarını 14 Ağustos 2025 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM’nin mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek. Adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmaları gerekecek. ÖSYM, adaylara ayrıca bir sonuç belgesi göndermeyecek.

Sonuç ekranında adayların; sayısal ve sözel testlerdeki doğru-yanlış sayıları, ön lisans başarı puanı ve 2025-DGS puanları detaylı şekilde yer alacak. Bu puanlar, tercih döneminde lisans programlarına yerleştirmede kullanılacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından, ÖSYM sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekecek. Adaylar sonuçlarına hem internet sitesinden hem de ÖSYM Mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecek. Açıklanan bilgiler, adaylara tebliğ hükmünde olacak. Tercih süreci ise sonuçların ardından başlayacak ve ayrıca duyurulacak.