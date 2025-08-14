DGS Tam Puan Kaç? DGS’de En Yüksek (Tavan) Puan 500 mü?
Üniversite eğitimine dikey geçiş yapmak isteyen binlerce öğrenci, her yıl yapılan sınavla birlikte hayallerine ulaşma fırsatı elde ediyor. Bu süreçte adayların yalnızca sınav başarısı değil, hazırlık aşamasındaki disiplinli çalışmaları ve doğru stratejileri de belirleyici oluyor. Tercih döneminde ise farklı fakülteler, program içerikleri ve şehir seçenekleri arasında yapılan seçimler, gelecek kariyer planlarını doğrudan etkiliyor. Peki, DGS tam puan kaç? DGS’de en yüksek (tavan) puan 500 mü?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sınavın en yüksek puanını araştırmaya başladı. Temmuz ayında yapılan sınavın sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açıldı. İki yıllık üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen binlerce adayın girdiği DGS’de “tam puan” kavramı, YKS gibi diğer sınavlardan farklı bir şekilde hesaplanıyor.
DGS’DE TAM PUAN 500 DEĞİL
DGS puan hesaplama sistemi, YKS’den farklıdır. Bu nedenle sınavın tavan puanı 500 değildir. Adayların elde ettikleri sonuç, sayısal ve sözel standart puanlar ile Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) üzerinden özel bir formülle hesaplanır.
DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?
- Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümlerinde doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır.
- Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan bulunur.
- Sayısal ve sözel ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olacak şekilde standart puanlara dönüştürülür.
- Bu standart puanlar, adayın ÖBP’si ile belirli katsayılarla çarpılarak toplanır ve nihai DGS puanı elde edilir.