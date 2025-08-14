DGS Tam Puan Kaç? DGS’de En Yüksek (Tavan) Puan 500 mü?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sınavın en yüksek puanını araştırmaya başladı. Temmuz ayında yapılan sınavın sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açıldı. İki yıllık üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen binlerce adayın girdiği DGS’de “tam puan” kavramı, YKS gibi diğer sınavlardan farklı bir şekilde hesaplanıyor.

DGS’DE TAM PUAN 500 DEĞİL

DGS puan hesaplama sistemi, YKS’den farklıdır. Bu nedenle sınavın tavan puanı 500 değildir. Adayların elde ettikleri sonuç, sayısal ve sözel standart puanlar ile Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) üzerinden özel bir formülle hesaplanır.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?