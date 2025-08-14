DGS'ye Kaç Kişi Girdi? 2025 DGS Başvuru Sayısı ÖSYM Tarafından Açıklandı

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını 14 Ağustos itibarıyla açıkladı. Binlerce adayın heyecanla beklediği sonuçların ardından sınava katılım verileri de gündeme geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gören sınava ülke genelinde ve Lefkoşa’da adaylar katıldı. Bu yılki DGS, 81 il ve Lefkoşa’da 103 sınav merkezinde, 674 bina ve 10 bin 319 salonda gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin açıkladığı verilere göre 2025 DGS’ye toplam 252 bin 685 aday başvurdu. Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav, adayların 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlama fırsatı sunuyor. Sınava giren kesin kişi sayısı henüz paylaşılmasa da başvuru rakamları, DGS’nin bu yıl da yoğun talep gördüğünü gösterdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav değerlendirme sürecinin tamamlandığı ve sonuçların adayların erişimine açıldığı duyuruldu.

2025 DGS TERCİH SÜRECİ BAŞLIYOR

Sonuçların açıklanmasının ardından gözler DGS tercih takvimine çevrildi. ÖSYM’nin önümüzdeki günlerde tercih sürecine ilişkin ayrıntılı duyuru yapması bekleniyor. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirecek.

ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.” denildi.