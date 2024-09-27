DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 18-24 Eylül tarihlerinde tercih başvuruları alınan DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adayların kayıt işlemi ilgili üniversite tarafından 2-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.
ÖSYM, 2024 Dikey Yerleştirme Sınavı (DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih başvuruları 18-24 Eylül'de alınan DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
KAYIT İŞLEMLERİ 2-7 EKİM ARASINDA
Yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2-7 Ekim'de yapılacak.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "YÖK Üniversite e-kayıt" adresi üzerinden 2-7 Ekim'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.