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DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 18-24 Eylül tarihlerinde tercih başvuruları alınan DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adayların kayıt işlemi ilgili üniversite tarafından 2-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Eğitim
  • 27.09.2024 12:52
  • Giriş: 27.09.2024 12:52
  • Güncelleme: 27.09.2024 13:04
Kaynak: AA
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

ÖSYM, 2024 Dikey Yerleştirme Sınavı (DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih başvuruları 18-24 Eylül'de alınan DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KAYIT İŞLEMLERİ 2-7 EKİM ARASINDA

Yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2-7 Ekim'de yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "YÖK Üniversite e-kayıt" adresi üzerinden 2-7 Ekim'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

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