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DHL 8 bin çalışanı işten çıkaracak

Avrupa
  • 07.03.2025 06:00
  • Giriş: 07.03.2025 06:00
  • Güncelleme: 07.03.2025 06:15
DHL 8 bin çalışanı işten çıkaracak

Dış Haberler

Alman Posta İdaresi'nin (Deutsche Post) iştiraki DHL, geçen yıl karındaki düşüşün ardından tasarruf etmek için Almanya'da bu yıl yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

DHL Group’tan yapılan açıklamaya göre şirketin 2027’ye kadar 1 milyar avrodan fazla tasarruf etme stratejisi kapsamında işçileri işten çıkaracağı kaydedildi. DHL’in ABD'li rakibi UPS’de bu yıl için gelir beklentisini düşürerek, 1 milyar dolarlık maliyet azaltma programı başlatmıştı.

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