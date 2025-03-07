DHL 8 bin çalışanı işten çıkaracak

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Alman Posta İdaresi'nin (Deutsche Post) iştiraki DHL, geçen yıl karındaki düşüşün ardından tasarruf etmek için Almanya'da bu yıl yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

DHL Group’tan yapılan açıklamaya göre şirketin 2027’ye kadar 1 milyar avrodan fazla tasarruf etme stratejisi kapsamında işçileri işten çıkaracağı kaydedildi. DHL’in ABD'li rakibi UPS’de bu yıl için gelir beklentisini düşürerek, 1 milyar dolarlık maliyet azaltma programı başlatmıştı.