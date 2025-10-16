DHL eCommerce'ye çağrı: Sendika hakkını engellemekten vazgeçin!

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), bugün İstanbul Kemerburgaz’daki DHL eCommerce Aktarma Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasıyla, şirketin sendika karşıtı tutumunu kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, bir süre önce MNG Kargo'yu satın alan DHL eCommerce yönetimini, anayasal bir hak olan sendikalaşmayı engellemekten vazgeçmeye çağırdı.

Açıklamaya TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk’ün yanı sıra, merkez yönetim kurulu üyeleri, Gebze ve İstanbul şube yöneticileri ile Aras Kargo, UPS, DHL Lojistik, DHL Express ve ambarlardan çok sayıda sendika üyesi katıldı. Türk-İş Marmara Bölge Başkanı Halil Erdal ile Koop-İş ve Toleyis yöneticileri de destek verdi.

Fotoğraf: TÜMTİS

KENAN ÖZTÜRK: BU MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, DHL eCommerce’de uzun süredir yürütülen örgütlenme çalışmalarının işveren baskısı ile engellenmeye çalışıldığını belirtti. Öztürk, işçilerin sendikadan istifa etmeleri için tehdit edildiğini, bu baskılara boyun eğmeyenlerin ise uzak şubelere sürüldüğünü vurguladı.

DHL Lojistik ve DHL Express’te TÜMTİS’in örgütlü ve toplu sözleşme yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Öztürk, ana firma DHL’nin, OECD gözetiminde UNI Küresel Sendika ve ITF ile imzaladığı protokol ile dünya genelinde sendikal haklara saygı göstereceğine söz verdiğini vurguladı. Bu sözün DHL eCommerce için de geçerli olduğunu belirten Öztürk, "Eğer bu baskılar sürerse, bu mücadeleyi uluslararası bir kampanyaya dönüştüreceğiz" dedi.

Öztürk, DHL Express’te 574 gün süren direnişi hatırlatarak, "Bu mücadele kazanımla sonuçlandı. Aynı kararlılığı burada da göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ MARMARA BAŞKANI HALİL ERDAL: KAPININ ÖNÜNDEN GİTMEYİZ

Basın açıklamasında konuşan Türk-İş Marmara Bölge Başkanı Halil Erdal ise, sendikal haklara yönelik baskıların yasalara aykırı olduğunu vurguladı. "Sendikalaşmayı engellemek suçtur. Gerekirse suç duyurusunda bulunacağız" diyen Erdal, şirket yöneticilerine seslenerek, "Bu işçilere bir zarar gelirse bunun hesabını sorarız. Buradan ayrılmayacağız" mesajı verdi.

İçerideki DHL eCommerce işçilerine de seslenen Erdal, "Korkmayın, yanınızda Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu var" diyerek desteklerini yineledi.

TÜMTİS İstanbul Şube Başkanı Ersin Türkmen tarafından okunan basın açıklamasında, DHL eCommerce yönetiminin, çalışanların e-Devlet şifrelerini baskı yoluyla alarak sendika üyeliklerinden istifa ettirdiği, istifa etmeyenleri ise sürgün ve mobbingle yıldırmaya çalıştığı belirtildi.

Türkmen, “OECD gözetiminde imzalanan uluslararası protokole rağmen sendikal baskı devam ediyor. Bu ihlaller ulusal ve uluslararası platformlarda teşhir edilecek” dedi.

TÜMTİS’in açıklamasında, ITF (Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu), ETF (Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu), UNI Küresel Sendika ve Türk-İş gibi üst örgütlerin destek verdiği vurgulandı. Açıklamada, "150 ülkeden 700 sendika ve 16 milyon işçi, DHL eCommerce işçileriyle dayanışma içinde" denildi.