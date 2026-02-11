DHMİ çalışanları 18 Şubat’ta iş bırakıyor

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) çalışanlar arasındaki gelir adaletsizliğine dikkat çekerek grev çağrısı yaptı.

BTS tarafından yapılan açıklamada, havayolu firmaları tarafından ülkelerin hava sahasını kullanmaları karşılığında ödenen ücretin DHMİ tarafından çalışanlara pay edilirken yapılan adaletsizliğe dikkat çekildi. Sendika, çalışanların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve çözüm üretilmesi için 18 Şubat’ta iş bırakma eylemi kararı aldı.

BTS Genel Başkanı Tonguç Özkan, yaptığı açıklamada "Aynı kurumda çalışanların arasında 2 kat ücret farkı var. Yönetimle bunu defalarca görüşmemize, basın açıklamalarımıza rağmen bir çözüm bulunmadı” dedi.

Özkan’ın aktardıklarına göre, DHMİ’de sözleşmeli ve kadrolu statüde yaklaşık 12 bin çalışan bulunuyor. Bu personele, Eurocontrol üzerinden aktarılan gelirlerden “havacılık tazminatı” ödeniyor. Avrupa hava sahasını kullanan ve Türk hava sahasından transit geçen uçakların ödediği ücretler Eurocontrol’e aktarılıyor. buradan da ülkelere payları gönderiliyor. Ancak bu gelirin çalışanlara dağıtımında ve tazminatlarında uzun süredir ciddi adaletsizlikler yaşanıyor.

20 YILLIK MAĞDURİYET

"2005 yılında yapılan düzenlemeyle havacılık tazminatı üç grup üzerinden belirlenmişti. Bugün özellikle 2. ve 3. grupta yer alan yaklaşık 9 bin çalışan hak ettikleri tazminatı alamıyor" diyen Özkan, "Geçen yıl Meclis’te yasalaşan performans düzenlemesi de aynı grup sistemini esas aldı. Bu durum 1. gruptaki personelin daha yüksek performans ücreti almasına yol açarken, 2. ve 3. gruptakiler için gelir farkını daha da büyüttü" dedi.

Bugün en düşük alan çalışanla, en yüksek alan çalışan arasında yaklaşık 2,5 kat fark olduğunu belirten Özkan, bu tablonun özellikle alt gruplarda ciddi huzursuzluk yarattığını söyledi.

ORTAK İRADE ŞART

Özkan, 18 Şubat’ta gerçekleştirilecek iş bırakma eylemi için çağrı yaparak “18 Şubat’ta planlanan iş bırakma eylemiyle temel amacımız uçuşları aksatmak değil, 20 yıllık bir mağduriyete dikkat çekmek ve yönetim üzerinde çözüm yönünde baskı oluşturmak. Sorunların çözümü için sendikaların, çalışanların ve kurum yönetiminin ortak bir irade ortaya koyması gerekiyor. 2. ve 3. grupta yer alan yaklaşık 9 bin çalışanın hak kaybının giderilmesi için adım atılmasını bekliyoruz” dedi.

İLK KEZ İŞ BIRAKILACAK

"DHMİ yönetimiyle defalarca görüşmeler yaptık, yazılı başvurularda bulunduk. Ancak yönetim, mevcut uygulamanın Eurocontrol prensiplerine uygun olduğunu savunarak yeni bir düzenlemeye yanaşmadı" diyen Özkan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: