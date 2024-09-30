DHMİ'deki atamalar Meclis gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) yapılan atamaları soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Karasu, şunları kaydetti:

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde, özellikle AKP iktidarları döneminde yöneticilik görevine getirilen kişiler kurumu adeta bir arpalığa çevirmiş DHMİ’de eş, dost, akraba kayırmacılığı hakim kılınmış, şaibeli alımların yaşandığı, yolsuzluğun normalleştirildiği bir kurum haline getirilmiştir."

"HAKSIZ ZENGİNLEŞME SORUŞTURMASI VAR MI?"

Karasu, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"DHMİ’nin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ve daire başkanlarının meslekleri ve eğitim geçmişlerini açıklar mısınız?

Söz konusu kişiler arasında akrabalık ilişkisi olanlar var mıdır, var ise akrabalık bağlarını açıklar mısınız? Kuruma yapılan atamalardan kaçı istisnai kadro olan ve belediyelerden ‘özel kalem’ kadrosu üzerinden kamuya geçen kişilerden oluşmaktadır?

Kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından açılan 90’a yakın soruşturma ve incelemenin raporları hangi konularda hazırlanmıştır? Kurum faaliyet raporunda geçen yıl 6 bin 162 adet dava ve icra takibi dosyası takibi yapıldığı belirtilmektedir. Kurumun özellikle geçmiş yıllardan kalan çok sayıda davaya konu olmasının sebebi nedir? Aynı raporda ticari uyuşmazlık ile ilgili arabuluculuğa ise 147 firma/kişi başvuruda bulunduğu ve 141 başvurucu ile ise anlaşma sağlanmadığı belirtilmektedir. Bu firmalar hangileridir ve ticari olarak davalık olunmasının gerekçeleri nelerdir?

Genel Müdür Yardımcısı ve danışmanınız olan Murat Gül, ne kadar süre ile ‘KÖİ Başkanlığı ve Strateji Daire Başkan Yardımcısı’ görevlerini yapmıştır? Bu kişinin havacılık eğitimi ve tecrübesi nedir? DHMİ bünyesinde kaç avukat çalışmaktadır? DHMİ Hukuk Müşavirliği’nin dışarıdan hizmet alımı için sözleşme yaptığı hukuk bürosu ya da büroları var mıdır? Bu bürolar hangi kriterlere göre seçilmiştir? Kurumda yeteri kadar avukat bulunmakta iken dışarıdan hizmet alınmasının gerekçeleri nelerdir? Bu şirketlere, son üç yılda önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde ne kadar ödeme yapılmıştır?"