DHMİ personeli hava trafiğini durdurmaya hazırlanıyor

Emek Servisi

DHMİ çalışanları hakları için mücadele etmeye hazırlanıyor. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün adaletsiz uygulamalarına karşı eylem yaptı. BTS, 30 Kasım’a kadar düzenleme yapılmaması halinde iş bırakacaklarını açıkladı. Sendika, yaptığı açıklamada, Türkiye Eurocontrol’den Fransa ile aynı hava trafiğine sahip olmasına rağmen 520 milyon avro daha az gelir elde ettiğini söyledi. DHMİ Genel Müdürlüğü önündeki basın açıklamasını BTS Genel Sekreteri Murat Oral okudu. DHMİ’nin adaletsiz uygulamaları nedeniyle çalışanlar 30 Kasım’a kadar çözüm çağrısı yaptı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol), üye ülkelerin hava sahasını kullanan uçaklardan aldığı ücretleri personel giderleri ve altyapı yatırımları için ülkelere geri ödüyor. Ancak Türkiye, yıllık uçuş sayısında Fransa ile aynı seviyede olmasına rağmen, 2024 yılında 400 milyon avro gelir elde ederken Fransa 1 milyar avro kazandı.

Aradaki 520 milyon avroluk farkın sebebi olarak, DHMİ personeli “karşılanan, kısmen karşılanan ve karşılanmayan” şeklinde gruplara ayırması gösterildi. Açıklamaya göre, aynı kurumda, aynı haklara sahip çalışanların farklı kategorilere yerleştirilmesi, Danıştay kararlarının uygulanmaması ve bazı hizmetlerin Eurocontrol’e faturalandırılması nedeniyle hem çalışanlar hem de hazinenin büyük zarara uğradığı söylenildi. Açıklamada, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimlerinin ve teknik personelin haklarının gasp edildiği, yıllardır sürdürülen bu uygulamaların devletin milyarlarca lira kaybına yol açtığı vurgulandı.

"Bir günlük yokluğumuzda dahi hava trafiğinin nasıl duracağını göstermek zorunda kalacağız” denilen açıklamada, ITF ve ETF’nin katkısıyla iş bırakma eylemine hazırlanıldığı vurgulandı.