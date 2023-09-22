DİAYDER davası: İBB yöneticisi Yavuz Saltık beraat etti

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör" soruşturmasında, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılanan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kasıt yokluğu gerekçesiyle beraat kararı verildi.

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