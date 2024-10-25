DİAYDER davasında karar açıklandı: Dernek başkanı ve 3 sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) başkanı ve üyelerinden oluşan 23 kişi hakkında "güt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. Dernek başkanı Ekrem Baran ve 3 sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 6 sanığın beraatına karar verilirken diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezası verildi.

DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ve üyelerden oluşan 23 kişinin "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla yargılandıkları davanın karar duruşması İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya 11 sanık ve sanık avukatları katıldı.

AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında bu sabah saatlerinde 44 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonlar kapsamında sanık avukatı Bedirhan Sarsılmaz da duruşma salonunda gözaltına alındı.

Sanıklar son sözlerinde üzerlerine atılı suçmalamarı kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

BERAAT ETTİLER

Kararını açıklayan mahkeme, Halil Bulut ve Hasan Karahan'ın hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraatına, İbrahim Yalın, Abdulhadi Öztekin, Ali Demir ve Mehmet Nas hakkında, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan beraatlarına, Enver Karabey'in vefat etmesi sebebiyle hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.

DERNEK BAŞKANI VE 2 KİŞİ 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti kararında, Ali Fuat Hatip, Aydın Ayhan, Fahrettin Ülgün, Hafit Tunç, İbrahim Şek, Nasri Tonguç, Nezir Erdemci, Nur Mehmet Işık ve Mehmet Şimşek'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis, Ekrem Baran, Mehmet Emin Aslan ve Rıza Oğur'un aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmalarına, Fevzi Barış, Lütfi Büyükefe, Sefa Mehmetoğlu ve Mehmet İnan'ın "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.