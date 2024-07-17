Dibi görmüştü: Konut satışlarında azalma tam gaz

Türkiye'de haziranda 79 bin 313 konut satıldı. Ülke genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı.

Türkiye genelinde konut satış sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 azalışla 79 bin 313'e geriledi.

Ocak-haziranda ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 545 bin 74'e düştü.

SATIŞ EN FAZLA İSTANBUL, EN AZ ARDAHAN'DA

İstanbul, haziranda konut satışlarında 13 bin 25 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 6 bin 866 konut satışıyla Ankara, 4 bin 361 ile İzmir takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt olarak sıralandı.

Konut satışlarında, geçtiğimiz nisan ayında 75 bin 569 konut satışı ile Mayıs 2021'den beri en düşük satış verileri kaydedilmişti.