Dick Advocaat, Curaçao'ya geri dönüyor: Dünya Kupası tarihine geçecek

Dick Advocaat, üç ay önce sağlık sorunları yaşayan kızına bakabilmek için görevinden ayrıldığı Curaçao Milli Takımı'nın başına geri dönüyor.

Curaçao Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 78 yaşındaki Hollandalı teknik adamın yeniden milli takım teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.

Federasyon, taraflar arasındaki son detayların görüşüldüğünü ve resmi sürecin kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti.

HOLLANDA VE GÜNEY KORE'YLE DÜNYA KUPASI'NA GİTMİŞTİ

Daha önce 1994 Dünya Kupası’nda Hollanda, 2006 Dünya Kupası’nda ise Güney Kore’yi çalıştıran Advocaat, Curaçao ile 2026 Dünya Kupası’na katılması halinde turnuva tarihinin en yaşlı teknik direktörü unvanını elde edecek.

Karayipler’de yaklaşık 155 bin nüfusa sahip ada ülkesi Curaçao, Advocaat yönetiminde tarihindeki ilk Dünya Kupası biletini aldı.

TARİHİ BAŞARI

Kadrosunun büyük bölümü Hollanda doğumlu ve Curaçao kökenli futbolculardan oluşan ekip, CONCACAF elemelerinde Jamaika, Trinidad ve Tobago ile Bermuda’nın yer aldığı grubu lider tamamlayarak 48 takımlı yeni Dünya Kupası formatına katılmayı başardı.

Curaçao, son grup maçında Steve McClaren yönetimindeki Jamaika ile 0-0 berabere kalarak tarih yazmış ve Dünya Kupası’na katılan en küçük nüfuslu ülke olmuştu.

Ancak Advocaat, bu başarının ardından kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Yerine getirilen Hollandalı teknik adam Fred Rutten döneminde ise takım kötü sonuçlar aldı.

ÇİN VE AVUSTRALYA'YA MAĞLUP OLDU

Curaçao, mart ayında oynanan hazırlık maçlarında Çin’e 2-0, Avustralya’ya ise 5-1 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından Rutten görevinden ayrılırken, federasyon “takım içindeki profesyonel ilişkilerin zarar görmemesi adına” bu kararın alındığını açıkladı.

Curaçao Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Martina ise Advocaat’ın kızının sağlık durumunun iyileşmeye başladığını ve deneyimli teknik adamın yeniden takımın başına dönmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Curaçao, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 30 Mayıs’ta İskoçya ile Hampden Park’ta karşı karşıya gelecek.

2026 Dünya Kupası’nda E Grubu’nda yer alan Curacao; Almanya, Ekvador ve Fildişi Sahili ile mücadele edecek. Takım, turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran’da Houston’da Almanya’ya karşı oynayacak.