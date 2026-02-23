Dick Advocaat’tan Curaçao’ya veda

Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı’ndaki görevini bıraktı. 76 yaşındaki deneyimli teknik adamın, kızının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu kararı aldığı açıklandı.

Advocaat yönetiminde tarihinin en büyük başarısını elde eden Curaçao, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

KALICI BİR MİRAS

Tecrübeli teknik direktör, kısa sürede yarattığı istikrar ve oyun disipliniyle yalnızca sportif bir başarıya değil, ada futbolu adına kalıcı bir mirasa da imza attı.

Curaçao Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Advocaat’a teşekkür edilerek, “Ülke futbolumuz için tarihi bir sürece liderlik etti. Kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.