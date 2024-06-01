Dicle Nehri'nde kaybolan 16 yaşındaki çocuk aranıyor

Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren AFAD Şırnak İl Müdürü İşlek, "Çocuğun nehirde olma ihtimalini değerlendiriyoruz. Nehirde botlarla çalışma sürüyor" dedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Cizre'de 29 Mayıs'ta sabah erken saatlerde Dicle Nehri kenarına gelen ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki S.S.B'yi bulmak için Şırnak, Diyarbakır ve Bitlis'ten AFAD personeli ile Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Cizre Belediyesi dalgıç ekibince çalışma yürütülüyor.

"NEHİRDE OLMA İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, çalışmalara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Mayıs'ta 05.00 sıralarında bir kız çocuğunun suya düştüğü yönünde ihbar üzerine ekiplerce arama çalışması başlattıklarını söyledi.

Kız çocuğunu arama çalışmasının sürdüğünü belirten İşlek, "Çocuğun nehirde olma ihtimalini değerlendiriyoruz. Nehirde botlarla çalışma sürüyor. Irak sınırına kadar bataklık, sazlık ve bütün kıyı kenarlarını tarayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. AFAD'a ait son teknoloji cihazla su altında tarama faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi.

İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkisinde, yurttaşlar, 14-15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun Dicle Nehri'ne düşüp suda kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bölgeye sevk edilen ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.