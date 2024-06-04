Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedeni Suriye'de bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan 16 yaşındaki S.S.B.’nin cansız bedeni Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu.

Dicle Nehri’nde kaybolan 16 yaşındaki S.S.B.’nin cansız bedenine Suriye’nin Derik bölgesinde ulaşıldı.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde Atatürk Parkı Sahil Surları mevkiinde S.S.B. adlı kız çocuğunun 29 Mayıs'ta 05.10 sıralarında Dicle Nehri'ne düştüğü ve kendisine ulaşılamadığı bilgisinin alındığı anımsatıldı.

Emniyet, AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, arama çalışmalarına destek vermek üzere Şırnak AFAD koordinasyonunda Tatvan Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Bitlis AFAD dalgıç ekibi, Diyarbakır AFAD su üstü ekipleri ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri ile müşterek arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Açıklamada, "Suriye-Irak sınırlarına kadar kıyı taramaları yapıldı. Dün 22.30 sıralarında Suriye'nin Derik bölgesinden gelen bir cesede ait fotoğraf Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiştir. Emniyet tarafından ailesine teşhis edilen fotoğraftaki kişinin kayıp çocuklarına ait olduğu beyan edilmesi üzerine arama çalışmaları sona erdi" ifadeleri kullanıldı.

İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkisinde, yurttaşlar, 14-15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun Dicle Nehri'ne düşüp suda kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bölgeye sevk edilen ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.