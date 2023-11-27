Dicle Nehri’ne atlayan 2 kız kardeşten 1'i kurtarıldı, diğeri aranıyor

Şırnak'ta, 2 kız kardeş, Dicle Nehri'ne atladı. Arama kurtarma ekipleri ve halk tarafından 16 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı, diğeri için ise arama çalışmaları başlatıldı.

Güncel 27.11.2023 13:35 Giriş: 27.11.2023 13:35

Güncelleme: 27.11.2023 13:38 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Şırnak’ın Cizre ilçesi Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarında sabah saatlerinde isimleri öğrenilemeyen 2 kız kardeş, Dicle Nehri’ne atladı. Durumu fark eden çevredekiler, ekiplere ihbar etti. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen ekiplerle birlikte nehire giren bölge halkı, 16 yaşındaki çocuğu kurtardı. Ancak diğer çocuk akıntıya kapıldı. Ekipler suyun içerisinde çıkarılan kız çocuğuna müdahale edip, sonra Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suya düşüp akıntıya kapılan diğer kız çocuğu için arama kurtarma çalışması başlatıldı.