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Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi kantinine silahlı saldırı

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi'nin kantinine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Güncel
  • 22.05.2024 00:10
  • Giriş: 22.05.2024 00:10
  • Güncelleme: 22.05.2024 00:11
Kaynak: iHA
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi kantinine silahlı saldırı
FOTOĞRAF: İHA

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi'nin kantinine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından fakülte kantininin camlarına silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kantinde maddi hasar meydana geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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