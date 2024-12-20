Dicle Üniversitesi'nde görevli bir doçent 'rüşvet' suçundan tutuklandı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde görevli M.T.K. isimli doçent, hasta yakınlarından 'bıçak parası' talep ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Dicle Üniversitesi'nde görevli doçent M.T.K'nin hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para talep ettiği iddia edildi.

Şikayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık'ta doçenti gözaltına aldı. Doçent, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BİZE GELEN BİR ŞİKAYET YOK"

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Mehmet Ata Akıl da olaya ilişkin, "Bizim yürüttüğümüz bir soruşturma değil. Bu emniyetin yürüttüğü bir soruşturma olduğu için tutuklandıktan sonra bilgimiz oldu. 'İrtikap' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Konunun içeriğiyle ilgili bilgimiz yok. Bize gelen bir şikayet yok. Çarşamba günü sabah saatlerinde evinden gözaltına alındıktan sonra dün emniyet bizden bilgilerini istedi. Tutuklandıktan sonra haberimiz oldu" dedi.