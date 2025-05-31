Dicle Üniversitesi öğrencisi intihar etti: YÖK, araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattı

Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün'ün cansız bedeninin Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaca asılı halde bulunmasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK), soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün, 27 Mayıs'ta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaçta asılı halde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Düzgün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Düzgün, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedilmişti.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu buldu. Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta, 'Ahmet' ismine yer verildiği, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan araştırma görevlisi A.P. olduğu ileri sürüldü.

Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.

YÖK, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu iddiaların ardından Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.