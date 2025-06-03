Dicle Üniversitesi öğrencisinin intiharı: Araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır'da bıraktığı notun ardından intihar eden İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün (21) işaret ettiği araştırma görevlisi Ahmet P. görevinden uzaklaştırıldı.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün, 27 Mayıs'ta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaçta asılı halde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Düzgün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Düzgün, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu buldu. Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta, 'Ahmet' ismine yer verildiği, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan araştırma görevlisi A.P. olduğu ileri sürüldü.

Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.

YÖK, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu iddiaların ardından Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

İddialar üzerine Ahmet P, ifadesine başvurulması için emniyete götürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakılan Ahmet P. hakkında Dicle Üniversitesi tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Ahmet P'nin görevinden uzaklaştırıldığını belirtilen üniversite açıklamasında, "Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün vefatı dolayısıyla Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından durum ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.