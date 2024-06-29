Dicle Üniversitesi yerleşkesinde anız yangını

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle 50 dönüm arazide hasar oluştu.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite yerleşkesinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangına Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK), Koruma ve Güvenlik Amirliği ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 50 dönüm arazide hasar oluştu.