Dicle Vadisi'nde sis manzarası

Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kent genelinde görüş mesafesi düştü, Dicle Vadisi'nde seyirlik görüntüler oluştu.

Dicle Vadisi'ni kaplayan sis tabakası nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri, Kırklar Dağı, tarihi On Gözlü Köprü ve Fiskaya Köprüsü, kısmen görünmez hale geldi. Hevsel Bahçeleri'ndeki kavak ve meyve ağaçlarının renkleriyle birleşen sis, ortaya seyirlik manzaralar çıkardı. (DHA)

