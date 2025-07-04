Diddy davasında karar açıklandı

BirGün Kadın Kolektifi

Amerikalı müzik patronu Sean “Diddy” Combs'un geniş çaplı seks kaçakçılığı operasyonu yürütmekle suçlandığı davasında, fuhuşa zorlama ve cinsel saldırı suçlarından mahkum edilirken diğer üç suçlamadan beraat etti.

Rapçi, eskiden birlikte olduğu kadın şarkıcı Cassie Ventura ve davada tanıklık eden “Jane” olarak bilinen başka bir kadını fuhuş amacıyla nakletmekten iki suçtan mahkum edildi.

En ciddi suçlama olan organize suç örgütü kurma suçlamasından ve Ventura ile “Jane” ile ilgili iki seks kaçakçılığı suçlamasından beraat etti. 55 yaşındaki Combs, suçlamaları reddetmiş ve kendisine yöneltilen tüm iddiaları inkar etmişti. Combs, Ventura ve “Jane” olarak bilinen isimsiz bir mağdurla ilgili fuhuşa teşvik etme suçundan iki kez mahkum edildi. Özetle mahkeme Combs'u iki kadını cinsel ilişkiye ve fuhuşa zorlamaktan suçlu buldu. Bu suç, 1910 yılında yürürlüğe giren Mann Yasası'na dayandırıldı.