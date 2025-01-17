DİDF: AfD'nin “uçak bileti” aksiyonu durdurulmalı ve cazalandırılmalı!

BirGün/AVRUPA

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin göçmenlere yönelik eylemlerine sert tepki gösterdi.

Irkçıların amacı göçmen emekçiler arasında endişe ve korku atmosferi yaratmak olduğunu belirten DİDF açıklamasında "Almanya'da yıllardır bir arada yaşayan, birlikte üreten yerli ve göçmen emekziler arasında önyargıları büyütüp düşmanlaştıran ayrımcı politikaların devamıdır. Irkçı partinin bu politasını boşa çıkartmanın yolu içe kapanmak değil, ortak sorunlarımız için gücümüzü ve birliğimizi büyütmektir. Almanya bir göç ülkesidir ve biz göçmenler bu ülkenin bir parçasıyız" denildi

DİDF açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Irkçı AfD, seçim öncesinde hafta sonu Saksonya eyaletinin Riesa kentinde parti kongresi düzenledi.

Irkçı partinin konferansını protesto eden 12 bin kişi Alice Weidel'in özel korumaları ve Saksonya polisi tarafından cop ve biber gazıyla saldırıya uğrayıp, dövüldü.

Parti toplantısında uçak bileti görünümünde, üzerinde çok az yazı bulunan “Sürgün Bileti” dağıtıldı. Söz konusu biletlerden hafta sonu Göppingen ve Karlsruhe'de 30 bin adet göçmenlerin posta kutularına atıldı. Bu şu anda “Die Heimat” ismiyle faaliyet gösteren faşist NPD'nin 1990'lı yıllarda dağıttığı bildirilerin taklididir.

"ALMANYA BİR GÖÇMEN ÜLKESİDİR VE BİZ BURALIYIZ"

Bu eylem, seçimler öncesinde giderek daha da keskinleşen ırkçı politikaların daha da tırmanmasıdır.

Almanya'da yıllardır bir arada yaşayan, birlikte üreten yerli ve göçmen emekziler arasında önyargıları büyütüp düşmanlaştıran ayrımcı politikaların devamıdır.

Amacı göçmen emekçiler arasında endişe ve korku atmosferi yaratmaktır.

Irkçı partinin bu politasını boşa çıkartmanın yolu içe kapanmak değil, ortak sorunlarımız için gücümüzü ve birliğimizi büyütmektir. Almanya bir göç ülkesidir ve biz göçmenler bu ülkenin bir parçasıyız.

Alman halkı da bu ırkçı partilere karşı duyarlıdır. Tam bir yıl önce 4 milyondan fazla emekçi bu partinin “Remigration” (Tersine göç) planlarına karşı gösteriler düzenledi.

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) olarak, ayrıştırma ve dışlama politikasını teşvik eden bu tür ırkçı eylemleri şiddetle kınıyoruz. Yargı ve yürütmeyi halk arasında nefreti körükleyen bu türden ırkçı propagandaları derhal yasaklamaya ve bunu yapan ırkçıları cezalandırmaya çağırıyoruz."