Didier Deschamps'dan 2026 Dünya Kupası kararı
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 13 yıllık görevini bitiriyor. 56 yaşındaki çalıştırıcı, 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevine devam etmeyecek.
Kaynak: Spor Servisi
Fransa'ya 20 yıl sonra Dünya Kupası kazandıran teknik direktör Didier Deschamps, Milli Takım kariyerini noktalıyor.
56 yaşındaki teknik direktör, 2012 yılından beri yürüttüğü Fransa Milli Takımı teknik direktörlük görevine devam etmeme kararı aldı.
L'equipe'in haberine göre Fransız futbolunun efsanesi bugün (8 Ocak Çarşamba) kararını kamuoyuyla paylaşacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, Didier Deschamps'ın son turnuvası olacak.
Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı ile 2018'de Dünya Kupası ve 2021'de Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı.