Didim açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, Aydın Didim'in 23.88 km açıklarında gerçekleşti. Buna göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 7.04 km kaydedildi.