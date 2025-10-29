Giriş / Abone Ol
Didim açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Aydın'ın Didim ilçesinde saat 09.38'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 29.10.2025 09:45
  • Giriş: 29.10.2025 09:45
  • Güncelleme: 29.10.2025 09:49
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depo Photos

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, Aydın Didim'in 23.88 km açıklarında gerçekleşti. Buna göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 7.04 km kaydedildi.

