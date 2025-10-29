Didim açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Aydın'ın Didim ilçesinde saat 09.38'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, Aydın Didim'in 23.88 km açıklarında gerçekleşti. Buna göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
Depremin derinliği ise 7.04 km kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 29, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [23.88 km] Didim (Aydın)
Tarih:2025-10-29
Saat:09:38:46 TSİ
Enlem:37.24917 N
Boylam:27.02667 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/oKqmVeRK3F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi