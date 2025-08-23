Giriş / Abone Ol
Didim açıklarında 35 göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında 7’si çocuk 34 göçmen kurtarıldı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Güncel
  • 23.08.2025 10:07
  • Giriş: 23.08.2025 10:07
  • Güncelleme: 23.08.2025 10:23
Kaynak: İHA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında Türk karasularına geri itilen 7’si çocuk 34 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerine gelen ihbarda, Didim açıklarında lastik bot içerisinde 7’si çocuk 35 göçmenin olduğu bildirildi. Göçmenler bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

