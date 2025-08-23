Didim açıklarında 35 göçmen kurtarıldı
Didim açıklarında 7’si çocuk 34 göçmen kurtarıldı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kaynak: İHA
Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında Türk karasularına geri itilen 7’si çocuk 34 göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekiplerine gelen ihbarda, Didim açıklarında lastik bot içerisinde 7’si çocuk 35 göçmenin olduğu bildirildi. Göçmenler bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.
Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.