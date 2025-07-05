Didim Belediyesi ikinci Kent Lokantası’nı Akbük’te açtı

Didim Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası’nın ikincisi Akbük Mahallesi’nde açıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Didim Belediyesi Kent lokantası, haftanın her günü uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemekleri vatandaşlarla buluşturmayı hedefliyor. Hafta içi 11.30 - 15.30 saatleri arasında hizmet veren Kent Lokantası’na vatandaşların da ilgisi yoğun olurken, Didim Belediyesi sofraları büyütmeye devam ediyor. Bu çerçevede hazırlılarını tamamlayan Didim Belediyesi ikinci Kent Lokantası’nı akbük Mahallesi’nde açtı. Konu ile ilgili Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Didim Belediyesi olarak sofraları büyütüyoruz. Didim’de ilkini açtığımız Kent Lokantası’nın ardından şimdi Akbük’te halkımızla yeni bir sofra kurduk. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve nitelikli yemeklere erişim bir ayrıcalık değil, herkesin hakkı. Bu anlayışla halkımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Dayanışmayı büyüten ve sofralarda eşitliği savunan bu hizmet, emeklilerden öğrencilere, çalışanlardan dar gelirli vatandaşlara kadar herkes için sıcak bir sofrayı mümkün kılıyor. Akbük Kent Lokantamız, 3003 Sokak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde halkımızı bekliyor" ifadeleri yer aldı.