Didim Belediyesi Özel Çocuklar Oyun Evi Projesi’nde çalışmalar sürüyor

(AYDIN)- Didim Belediyesi tarafından Fevzipaşa Mahallesi’nde yapımı sürdürülen Özel Çocuklar Oyun Evi Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Didim Belediyesi Özel Çocuklar Oyun Evi Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje ile özel gereksinimli çocukların güvenli, erişilebilir ve gelişimlerini destekleyen bir ortamda vakit geçirebilmeleri hedefleniyor. Oyun evinde; çocukların eğlenirken öğrenebileceği, sosyal becerilerini geliştirebileceği ve kendilerini rahatça ifade edebileceği alanların yer alması planlanıyor.

"Projemizi en kısa sürede çocuklarımızın hizmetine sunacağız"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Fevzipaşa Mahallemizde yapımı süren Özel Çocuklar Oyun Evi’nde çalışmalarımız planlı bir şekilde devam ediyor. Özel çocuklarımızın mutluluğu ve yaşam kalitesini artırmak bizim için büyük bir öncelik. Kendilerini güvende hissedecekleri ve gelişimlerini destekleyecek alanlar oluşturmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.