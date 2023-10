Didim Belediyespor evinde berabere kaldı

Bölgesel Amatör lig 5. Grup karşılaşmasında Didim Belediyespor evinde ağırladığı Burdur Maküspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçı her iki takım 10 kişiyle tamamlarken maç sonunda her iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

Dk. 43’de Burdur Maküspor’un kontra atağında ceza sahasında topla buluşan Kadir sert bir şutla kaleci Nevzat’ın yanında topu ağlara gönderdi.

Dk. 45+1’de Didim Belediyespor’un atağında Berkay ceza sahasına yaptığı ortayı Burdur defansı engelledi; dönen topa sert vuran Didim’li Mustafa Hakkı kalecinin yanında topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Maçın ikinci yarısında her iki ekipte kontrollü top oynarken 71. Dakikasında Burdur’un golünü atan Kadir ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Didim Belediyespor’un 10 kişi kalan rakibine karşı yan toplardan etkili olamazken 90+2 dakikasında Didim’li Yiğit Gökoğlan itirazdan direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçta 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan sonra Didim Belediyespor’lu futbolcular ile Burdur Maküspor’lu futbolcular arasında arbede yaşandı. Emniyet güçleri biber gazıyla olaya müdahale ederken, çok sayıda futbolcu ve teknik heyet yöneticileri gazdan etkilendi.



Maçı Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Kulüp Başkanı Murat Küçüker birlikte izledi.



Stad: Didim Atatürk stadı

Didim Belediyespor: 1) Nevzat(*) 22) Gökhan () 41) Mert() (Dk70 Semih*) 4) Hayrullah(*) 34) M. Hakkı () (Dk90Ferhat) 55) M. Yahya() (Dk Samet Dk 75 MehmetNur*)8) Batuhan (*) 11) Berkay () 21) Altay () (Dk45 Yiğit*) 10) Rıza(*) 50) Anıl (*)

Burdur Maküspor: 22) Uğurcan (*) 3) Yusufcan () 5) Çağrı()(Dk 90 Emircan*? 10) Ahmetcan (*)(Dk 90 Mehmet) 12) Volkan () 13) Halim () 15) Kadir () 17)Abdullah () (dk75 Doğukan) 29) Zekeriya(*) (Dk45 Talha) 52) Ercan () 77) Kamil (*)

Sarı Kart: Kadir, Uğurcan, Emircan (Burdur Maküspor) Didim Belediyespor: Rıza (Didim Belediyespor)

Kırmızı Kart: Kadir (Burdur), Yiğit (Didim Belediyespor)

Gol: Dk 43 Kadir (Burdur) Dk 45+1 M. Hakkı (Didim Belediyespor