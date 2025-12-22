Didim Belediyespor U14 Takımı şampiyon oldu

(AYDIN) - Didim Belediyespor Futbol Takımı, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U14 Ligi 5. Grup müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı.

Didim Belediyespor U14 Takımı, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U14 Ligi 5. Grup’u şampiyon tamamladı. Final karşılaşmasını tribünden takip eden Belediye Başkanı Hatice Gençay, maçın ardından sahaya inerek genç sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti. Gençay, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Genç sporcuların elde ettiği başarının Didim adına gurur verici olduğunu belirten Gençay, sporun çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Gençay, Didim Belediyesi olarak altyapı sporlarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.