Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Didim Belediyespor U14 Takımı şampiyon oldu

Didim Belediyespor Futbol Takımı, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U14 Ligi 5. Grup müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 22.12.2025 12:05
  • Giriş: 22.12.2025 12:05
  • Güncelleme: 22.12.2025 12:05
Kaynak: ANKA
Didim Belediyespor U14 Takımı şampiyon oldu

(AYDIN) - Didim Belediyespor Futbol Takımı, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U14 Ligi 5. Grup müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı.

Didim Belediyespor U14 Takımı, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U14 Ligi 5. Grup’u şampiyon tamamladı. Final karşılaşmasını tribünden takip eden Belediye Başkanı Hatice Gençay, maçın ardından sahaya inerek genç sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti. Gençay, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Genç sporcuların elde ettiği başarının Didim adına gurur verici olduğunu belirten Gençay, sporun çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Gençay, Didim Belediyesi olarak altyapı sporlarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

BirGün'e Abone Ol