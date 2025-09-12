Didim'de 12 Eylül ve darbelere karşı açıklama: "12 Eylül AKP ile sürüyor"

HABER MERKEZİ

Didim Emek ve Demokrasi Platformu, 12 Eylül Darbesi'nin 45. yıldönümü nedeniyle basın açıklaması düzenledi.

Açıklama, "Ne darbe ne dikta demokratik Türkiye " ve "12 Eylül AKP ile sürüyor" sloganları ile başladı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Didim Şube Başkanı Erdem Özden'in yaptığı açıklamada, 12 Eylül'deki uygulamaların bugün "tek adam" rejimi ile devam ettiği ve daha ağır koşulların yaşandığı belirtildi.

Devletin artık "bir siyasi parti ile değil, sarayın talimatı ile yönetildiği" söylenen açıklamada, CHP'ye yapılan hukuksuz saldırıya karşı birlikte karşı konulması gerektiği vurgulandı.

"Faşizme karşı omuz omuza " ve "Laik bağımsız demokratik Türkiye" sloganları atılarak birleşik mücadele vurgusu yapıldı.

Basın açıklaması adalet, barış, emek, demokrasi ve devrim mücadelesinde katledilenler için saygı duruşu ile sona erdi.