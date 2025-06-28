Didim'de emekliler alanlara çıktı

Tüm Emeklilerin Sendikası Didim Şubesi'nin çağrısı ile Didim'de Büyük Emekli Mitingi yapıldı.

3 Temmuz günü TÜİK'in Haziran ayında mazota ve benzine yapılan zamlara karşın yine talimatla düşük açıklayacağını, emeklilerin sefalet içinde yaşatılacağını belirten emekliler "Sefalate teslim olmayacağız!" "Saraya değil emekliye bütçe" "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganları ile yürüdüler. Didim Emek ve Demokrasi Platformu'nun destek verdiği mitingde söz alan Tüm Emeklilerin Sendikası Didim Şube Başkanı Erdem Özden, "Birleşik bir mücadele ile bu iktidardan kurtulalım. Emekliler Bu ülkeye alınterini verenlerdir. Örgütlenerek kazanacağız. " dedi. Disk Emekli Sen Şube Başkanı Özden Demirel, emeklerin açlık içinde yaşadığını, iktidarın bunu görmezden gelemeyeceğini söyledi. Sol Parti İlçe Başkanı Recai Karabuğday'da:"Sol Parti olarak emeklilerin mücadelesinin her zaman yanında olacaklarını" belirterek, "Birleşik devrimci bir mücadele ile saray iktidarından kurtulacağız "dedi.

Aşırı sıcağa karşın katılımın ve coşkunun yüksek olduğu miting sloganlarla sona erdi.